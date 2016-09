Zybertowicz: Głos polski nie jest na marginesie w UE

reklama

Andrzej Zybertowicz w Telewizji Polskiej skomentował obecną sytuację w Unii Europejskiej w kontekście szczytu w Bratysławie i ostatniej antypolskiej rezolucji w Parlamencie Europejskim.

Jak mówił w TVP Info Andrzej Zybertowicz z KPRP:

„Najbardziej celnym komentarzem do tej rezolucji, jej druzgocącą recenzją, jest przebieg szczytu unii w Bratysławie. Okazało się, że polski głos nie jest żadnym głosem na marginesie, tylko dzięki staraniom Polski nastąpiło wzmocnienie, reaktywowanie Grupy Wyszehradzkiej i V4 poprzez wcześniejsze uzgodnienia skłoniła kluczowe państwa unii do przemyślenia polityki migracyjnej, a przy okazji w ogóle sposobu koordynowania polityki w Europie. Te działania ugrupowań opozycyjnych wobec rządu PiS, które próbowały doprowadzić do obniżenia rangi naszego kraju w unii, zostały przez przebieg szczytu zrecenzowane negatywnie”.

18.09.2016, 18:38