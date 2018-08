Zwykły skrzyp polny uleczy twoje węzły chłonne

Jeszcze przed milionami lat skrzyp polny był wielkim drzewem, dlatego też jego kształt przypomina choinkę. Polską nazwę roślina zawdzięcza dźwiękowi wydawanemu od pocierania łodygi.

Co jednak najważniejsze, zawiera niesamowite właściwości lecznicze. Ma zdolność oczyszczania organizmu z toksyn, odtruwania, uszczelniania naczyń krwionośnych. Jego działanie jest silnie moczopędne. Wraz ze zwiększoną ilością wydalanego moczu, organizm wydala szkodliwe produkty przemiany materii. Skrzyp działa również przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie. Potrafi łagodzić obrzęki, powstrzymywać krwotoki, regulować przemianę materii. Przede wszystkim jednak dostarcza soli mineralnych i krzemionki. Roślina jest bogata w krzem, który pełni kluczową rolę dla utrzymania przy życiu organizmu. W dzisiejszych czasach niemal każdy z nas ma niedobór tego składnika, przez co może być narażony na zaburzenia wchłaniania 70 innych pierwiastków.

Receptury oczyszczające i lecznicze

Herbatka ze skrzypu polnego pomoże oczyścić organizm, uzupełnić minerały, wzmocnić naczynia krwionośne. Skrzyp poprawia również stan włosów, skóry i paznokci.

Wystarczy, że dwie łyżki skrzypu zalejemy 2 szklankami ciepłej wody. Następnie wywar należy gotować przez 15 minut, na wolnym ogniu i pod przykryciem.

Pijmy trzy porcje dziennie.

Wywar na rozpuszczenie kamieni nerkowych

Według przepisu dr Jadwigi Górnickiej

1 kg wyszorowanych ziemniaków z upraw ekologicznych zalać 2 litrami wody, dodać 2 czubate łyżki skrzypu i gotować do miękkości.

W ciągu dnia pić 2 szklanki wywaru. Zamiast całych ziemniaków do wywaru można zużyć same obierki.

Kuracja trwa 2-3 miesiące.

Herbatka na problemy układu moczowego

Wymieszać w równych częściach liście pokrzywy i skrzyp polny. Łyżkę ziół zalać szklanką wrzątku. Odstawić pod przykryciem na 5 minut. Pić raz dziennie przy problemach z prostatą, skąpomoczem, przy infekcjach układu moczowego.

Przeziębione nerki – ziołowa mieszanka lecznicza

Wymieszać po 100 g skrzypu polnego, dziurawca i liści brzozy.

2 łyżki mieszanki zalać 2 szklankami wody, gotować na małym ogniu 5 minut.

Wypijać w ciągu dnia w 3 równych porcjach po posiłku.

Powiększone węzły chłonne – okład z parowanego skrzypu

Na sitko nasypać 4 łyżki skrzypu polnego, umieścić nad parującą wodą na 8 minut.

Sitko nie powinno być zanurzone w wodzie, zioła powinny zwilgotnieć nad parą.

Ciepły i wilgotny skrzyp umieścić na płóciennej ściereczce lub gazie, przykładać na chore miejsca.

Dodatkowo zawinąć ręcznikiem by nie tracić ciepła.



Tego samego skrzypu możemy użyć trzykrotnie w ciągu dnia.

Mięśniaki macicy

Użyć 5-6 łyżek skrzypu i postępować jak wyżej. Okłady przykładać na podbrzusze.

Herbatka na choroby wątroby i dróg żółciowych Henryka Różańskiego

Wymieszać w równej ilości liście czarnej porzeczki, kłącze perzu, ziele skrzypu, owoc jałowca, korzeń wilżyny.

Łyżkę mieszanki zalać szklanką wrzątku, parzyć pod przykryciem 15-20 minut.

Stosować przy schorzeniach wątroby, pęcherzyka żółciowego, zaburzeniach metabolicznych, zaparciach, obrzękach.

Pękające naczynka, pajączki, nieszczelność drobnych naczyń krwionośnych, żylaki

2 czubate łyżki skrzypu zalać 2 szklankami wody. Gotować na małym ogniu 20 minut. Uzupełnić wodą i pić 2 szklanki naparu dziennie przez 2-4 miesiące w zależności od stopnia zaawansowania choroby, dodatkowo zażywać preparat homeopatyczny Silicea 2 razy dziennie po 2 tabletki.