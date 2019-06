Zwolnienie pracownika IKEI. Sprawą zajmie się prokuratura!

Ziutek 28.6.19 16:14

Porównanie tego przypadku z drukarzem to absurd! Choć w jednej sprawie jest identyczne. Zmuszanie tu jest klucz😁

Tego pracownika zmuszano do popierania pedziów a on zacytować na swoją obronę P. Ś. I wykazał że to jest sprzeczne z jego poglądami ma do tego prawo.

Demokracja polega na tym między innymi ze ja mogę oficjalnie nosić Krzyż na piersi tak by go wszyscy widzieli jak Ateista czy lewak zawiesi sobie na szyi sierp i młot. To jego sprawa 😀