Zwolennik aborcji sprawcą aktu wandalizmu? Ruszył proces

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia ruszył właśnie proces przeciwko Piotrowi R., oskarżonemu o pocięcie bannerów antyaborcyjnych 6 lipca 2017 r. Według zarzutu aktu oskarżenia w nocy podjechał on rowerem do stojącego przy ul. Czerniakowskiej samochodu należącego do Fundacji PRO-Prawo do życia, a następnie umyślnie pociął banner z wizerunkami ofiar aborcji. Mężczyzna został ujęty przez dwóch wolontariuszy Fundacji, a następnie przekazany policjantom. Akt oskarżenia zarzuca mężczyźnie popełnienie przestępstwa polegającego na zniszczeniu mienia.