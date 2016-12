Zwolennicy KOD wygwizdali Kijowskiego! VIDEO

reklama

Fot. YouTube reklama

Do niezwykłego wydarzenia doszło wczoraj wieczorem. Podczas manifestacji KOD Mateusz Kijowski wzywał swoich zwolenników do marszu wokół budynku parlamentu. Zwolennicy KOD go wygwizdali.

„Zostajemy!” krzyczeli przybyli na wiec KOD zwolennicy Kijowskiego, którzy tym razem zamiast bić mu brawo – wygwizdali go.

Liderzy opozycji postanowili się rozejść, pozostał jednak tłum. Policja musiała udrożnić trasę, aby liderzy PiS mogli o 3 nad ranem odjechać z Wiejskiej. Dziś opozycja może nadal nakręcać tłumy – zwołana została manifestacja na Krakowskim Przedmieściu.

dam/niezalezna.pl,Fronda.pl

17.12.2016, 10:10