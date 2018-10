Związkowcy PLL LOT zawieszają strajk

Trwający od ubiegłego czwartku strajk związkowców PLL LOT został zawieszony do poniedziałku, do godziny 14. Informację na ten temat podali dziś nad ranem przedstawiciele zarządu spółki i związkowców.

„Strajk został zawieszony. Mamy płaszczyznę do tego, aby kontynuować rozmowy. (...) Zespół negocjacyjny rozpoczyna rozmowy na temat porozumienia, które ma regulować sytuację społeczną. To dobra wiadomość dla naszych pasażerów i pracowników - sytuacja w spółce wraca do normy”.