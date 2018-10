'Związki z Rosją' już w liceum?! Tomasz Piątek ośmieszony!

"Dla „redaktora” Piątka uczęszczanie do Katolickiego LO Św. Augustyna to dowód rosyjskich powiązań"-ironizuje poseł Prawa i Sprawiedliwości i były wiceszef MON, Bartosz Kownacki.

Dla „redaktora” Piątka uczęszczanie Katolickiego LO Św. Augustyna to dowód rosyjskich powiązań. Jestem dumny, iż byłem uczniem znakomitego liceum, gdzie uczono jak żyć w duchu wartości i z oddaniem służyć ukochanej Ojczyźnie, za co dziękuję moim nauczycielom i wychowawcom.

O co chodzi? Profesor Sławomir Cenckiewicz niedawno pokusił się o krytyczną lekturę książki Tomasza Piątka "Macierewicz i jego tajemnice" i odnalazł tam dość wdzięczny "kwiatek"... Że Piątek w publikacji z 2017 r. uderzył nie tylko w ówczesnego ministra obrony narodowej, ale również i w jego współpracowników to nic nowego, Ciekawsze jest jednak to, na jakiej podstawie Piątek te wnioski wyciągnął. "Oprócz powiązań z czasów szkolnych- odświeżonych później w spółkach Skarbu Państwa pod skrzydłami Macierewicza- Bartosza Kownackiego z PAX i Piaseckim łączą też postawy geopolityczne"-grzmi Tomasz Piątek.

"- Bartek Kownacki zdemaskowany przez Piątka jako Paxowiec, wychowanek Piaseckiego i ten co Moskwie hołdy składa! Tyle zbrodni w tym wieku! Szok!"- napisał Cenckiewicz na Twitterze. Pytany, czy nie szkoda mu czasu na "majaki" gwiazdy "Gazety Wyborczej", historyk odpowiedział: "Nie szkoda! Tak się przegrywa walkę o pamięć jak się nie reaguje! Macierewicza nikt nie bronił kiedy ten niepoważny człowiek oskarżał go przez rok o pracę dla GRU! Teraz ludźmi Moskwy i służb jest już Kownacki, Naimski i 2-3 pokolenie Piaseckich i inni! Na jakiej podstawie!?"

Były zastępca Antoniego Macierewicza w MON uczęszczał bowiem do nieistniejącego już Liceum Ogólnokształcącego pw. św. Augustyna. Szkoła została założona przez Stowarzyszenie PAX, którego twórcą był Bolesław Piasecki. Jakkolwiek nie ocenialibyśmy postaci Bolesława Piaseckiego, to sugerowanie, że uczęszczanie do liceum stowarzyszenia PAX jest dowodem na rosyjskie powiązania brzmi cokolwiek śmiesznie. Zwłaszcza że Bartosz Kownacki to nie jedyny znany absolwent liceum pw. św. Augustyna. Do szkoły tej uczęszczały m.in. osoby zupełnie niezwiązane z polityką, jak np. nieżyjący już aktor Marek Perepeczko- legendarny odtwórca roli Janosika, a także prezenter telewizyjny, Krzysztof Ibisz, ale również np. były przewodniczący KRRiT, Jan Dworak.