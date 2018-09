Zuzanna Falzmann zdradza szokujące szczegóły afery FOZZ! ,,Ojciec wiedział, że sprawa robi się śmiertelnie niebezpieczna''

„Pamiętam tylko rozmowy rodziców na ten temat. Mama mówiła do taty: „Michał, zostaw to, to jest niebezpieczne, nie dotykaj tej sprawy”, ale tata nie dość, że był uparty, to jeszcze miał w sobie potrzebę prawdy, odkrycia tej prawdy” - mówiła Zuzanna Falzmann, córka Michała Falzmanna, kontrolera NIK, który ujawnił aferę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.