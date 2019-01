Żurek chce bronić 'tego kraju' do 'ostatniej kropli krwi'

"Niezwykle ważne będą orzeczenia TSUE, ale my musimy wywierać presję i nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że mamy Izbę Dyscyplinarną i mamy się z tego cieszyć. (…) Musimy walczyć o respektowanie wyroków TSUE, to musi być walka bardzo zasadnicza"- podkreślił były rzecznik KRS. Jak dodał sędzia Waldemar Żurek, w marcu trzeba będzie wywierać presję, żeby orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostały natychmiast wprowadzone w życie. W przyszłości natomiast należy pociągnąć do odpowiedzialności wszystkie osoby, które "dopuściły się złamania konstytucji". Łamanie konstytucji może bowiem doprowadzić do tego, że w przyszłości kolejne rządu mogą robić to w jeszcze gorszy sposób.