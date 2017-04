Zupełna kompromitacja Francji - służby doskonale znały zamachowca, już raz siedział za strzelanie do policji

reklama

Screenshot Twitter / fot. francuskiej policji

Francja wstrząsnęło doniesienie o kolejnym zamachu. Tymczasem policji zamachowiec był znany – wysyłał policjantom pogróżki, a 16 lat temu także strzelał do policjantów, za co skazano go na… 20 lat więzienia.

Tak zwane państwo islamskie podało, że zamachu dokonał Abu Yousif, który jest żołnierzem IS. To obywatel Belgii, którego prokuratura francuska zidentyfikowała jako Karima C., agencja AP podała, że chodzi o Karima Cheurfiego.

Urodził się on w getcie pod Paryżem, miał 39 lat. Był powiązany z IS oraz znajdował się w kręgu zainteresowań francuskiego wywiadu. W 2001 roku strzelał do funkcjonariuszy – złapano go w kradzionym samochodzie. Skazany na 20 lat, wyszedł przedterminowo.

Skoro Francja nie potrafi poradzić sobie nawet ze skazanym już razy, znanym służbom islamistą, jak ma zamiar obronić się przed rzeszami tych, którzy przedostają się do Europy wraz z tymi, którzy uciekają przed wojną? To pokazuje zupełną kompromitację służb francuskich.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl

21.04.2017, 10:15