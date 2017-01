Zupa czosnkowa zabija wirusy na śmierć

reklama

Lubisz czosnek, na dodatek przepadasz za aromatycznymi zupami? Mamy coś dla Ciebie! Co więcej, to fenomenalny przepis, gdy ktoś w Twoim domu jest chory. Oto przepis na wyjątkową zupę czosnkową. Pamiętaj jednak, że czosnku jest aż ponad 700 gatunków, w sprzedaży kilkadziesiąt, więc ilość ząbków użytych do zupy może być różna.

Składniki:

4-8 ząbków czosnku (w zależności od ostrości i wielkości)

Około 800 gramów ziemniaków

Litr bulionu warzywnego (może być rosół, na przykład jeśli został z poprzedniego dnia)

100 ml śmietany

1 Cebula

2 łyżki masła

Sól, pieprz

Szczypiorek

Przygotowanie:

Obierz i podsmaż na maśle czosnek. Nie może się zrobić brązowy, wystarczy gdy zmięknie. Pokrój cebulę i zeszklij na maśle, dodaj czosnek. Wszystko zalej bulionem i dodaj 1/3 ziemniaków. Gotuj przez około 30 minut. W tym czasie obierz, pokrój i ugotuj resztę ziemniaków. Zmiksuj zawartość garnka blenderem i dodaj śmietanę. Na talerz nałóż ugotowane oddzielnie ziemniaki. Po nalaniu zupy na talerz z ziemniakami, oprósz ją pieprzem oraz posyp szczypiorkiem.

Smacznego!

dam/Fronda.pl

30.01.2017, 16:25