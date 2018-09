Zupa czosnkowa: Bogactwo allicilyny totalnie wyniszcza wirusy

Czosnek ma moc dzięki, której może stawić czoła mutacjom wirusowym. Chodzi przede wszystkim o jego zawartość allicyliny. Grupa naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie przeprowadziła badania w tej kwestii. Doszli do wniosku, że czosnek jest potężny i 100 razy bardziej skuteczny niż 2 najbardziej popularne antybiotyki używane w leczeniu różnych chorób powstałych przez bakterie odpowiedzialne za występowanie chorób przenoszonych przez żwyność.

Jedz czosnek regularnie! To jedna z najlepszych rad, dodawaj go do posiłków, sałatek, mieszaj z oliwą, dzięki temu pozostaniesz zdrowa i a na przeziębienia. Najnowsze badania nigdy nie ujrzą światła dziennego, ponieważ nie pozwolą na to giganty farmaceutyczne.

Tradycyjna zupa czosnkowa może być bardzo pomocna jeśli chodzi o leczenie przeziębienia i grypy. Jej podstawowymi składnikami jest czosnek, czerwona cebula i tymianek. Na szczęście ludzie mają tendencję do sięgania po tradycyjne sposoby, gdy chodzi o przeziębienie lub grypę. Zastanawiałaś się dlaczego wirusy stały się niebezpieczne i bardziej odporne na leki, a ich objawy znacznie się nasiliły co potwierdzają eksperci zdrowia:

ZUPA CZOSNKOWA

Przepis:

5 główek czosnku

2 łyżki masła klarowanego

2 łyżki oliwy z oliwek

2 duże czerwone cebule, pokrojone w kostkę

1 łyżka świeżego tymianku, drobno posiekanego

6 szklanek bulionu z kurczaka

garstka świeżych/suszonych ziół (pietruszka, tymianek, liść laurowy)

1 szklanka kwaśnej śmietany

PRZYGOTOWANIE:

Najpierw podgrzej piekarnik do 180 stopnii. Obierz czosnek, polej sreberko oliwą a następnie zawiń je w główki czosnku. Piecz około półtora godziny, kiedy gotowe wyjmij z piekarnika i zostaw czosnek na parę minut. W międzyczasie wrzuć do garnka troche masła i dwie łyżki oliwy i podgrzej do średniej temperatury. Dodaj cebulę i trzymaj na ogniu około 10 minut. Gdy czosnek ochłonie ugnieć go przy pomocy widelca, a następnie wrzuć do garnka, następnie dodaj bulion i zioła. Następnie blenduj zupę do uzyskania jednolitej konsystencji. Gdy już ją uzyskasz postaw znów na ogniu i dodawaj kwaśnej śmietany mieśzając w garnku. Na koniec dopraw solą i pieprzem. Jak wiadomo czosnek poddany długotrwałej obróbce termicznej traci do 80% substancji aktywnych, głównie allicyliny, dlatego warto na sam koniec wcisnąć 2 ząbki świeżego czosnku aby spotęgować ilość allicyliny.

Jest to doskonały przepis, który poprawia zdrowie i ochroni przed zachorowaniami, może i przygotowanie zajmuje czas ale warto mieć w w zamrażarce zawsze porcję zupy, gdy tylko poczujesz że łapie cię przeziębienie będziesz dysponować najlepszym na nie lekarstwem.

