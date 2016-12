Zuckerberg wraca do religijnych korzeni

reklama

Twórca Facebook'a, Mark Zuckerberg napisał na swojej stronie, że nie jest już ateistą, a religia jest bardzo ważną sprawą dla niego i dla świata. Twórca najpopularniejszego portalu społecznościowego powiedział, że wraca do korzeni czyli...

Twórca Facebooka opublikował post w którym życzył wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Chanuka. Jeden z komentujących zapytał: "nie jesteś już ateistą". Na co Mark odpisał: - Nie. Wyrosłem w judaizmie i był to okres, w którym kwestionowałem wiele rzeczy. Teraz jednak wierzę, że religia to bardzo ważna sprawa.

30.12.2016, 23:40