'Zrzutka' na Nitrasa w Platformie? 'Partyjni koledzy sypnęli groszem...'

"Super Express" informuje dziś, że Platforma Obywatelska ma specjalny fundusz przeznaczony dla "ofiar" Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, takich jak np. poseł Sławomir Nitras.

Według informacji tabloidu, posłowie PO złożyli się, aby opłacić kary nałożone na partyjnego kolegę. Całkiem niedawno Nitras sam "pochwalił się" na Twitterze wysokością swojej pensji po karach od Marszałka Sejmu. Polityk otrzymał wynagrodzenie za sierpień b.r. w wysokości 2743,26 zł. Zdaniem posła, Kuchciński wypowiedział mu wojnę ekonomiczną i w ramach różnego rodzaju kar nieustannie obcina mu pensję.

Poseł Platformy twierdzi, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński wypowiedział mu wojnę ekonomiczną i nieustannie, w ramach różnych kar, obcina mu pensję. W rozmowie z "Super Expressem" Sławomir Nitras wyznał, że jest "rozgoryczony", musi jednak jakoś żyć.

"Mam dwójkę dzieci, żonę. But I’m strong ("jestem silny"). Chciałem pokazać ludziom, ile zarabiam. Nauczyciele zarabiają podobnie, więc się nie skarżę. W zeszłym miesiącu dostałem 3,6 tys. zł"-mówi polityk. Jak się jednak okazuje, wspierają go partyjni koledzy. Tabloid informuje o specjalnym funduszu dla "ofiar" Kuchcińskiego. Skarbnik klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Gadowski poinformował dziennikarzy "SE", że od roku partyjni koledzy składają się na opłacenie kar nałożonych na posła Nitrasa przez marszałka Sejmu. Jak dodaje Gadowski, część kwoty nie została jeszcze wypłacona.

Według czołowych polityków PO, "zrzutka na Nitrasa" jest dobrowolna, informatorzy tabloidu uważają jednak, że środki potrącane są z pensji parlamentarzystów Platformy!

"To skandal, że niektórzy robią z siebie gwiazdy, dochodzi do pyskówek na mównicy, a my wszyscy musimy się na to zrzucać. Nitras powinien przestać wylewać żale, bo ociera się o śmieszność"-powiedział dziennikarzowi "Super Expressu" polityk opozycji.

yenn/SE.pl, Fronda.pl