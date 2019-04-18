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Zrozumieć Zmartwychwstanie. Ks. Piotr Pawlukiewicz 18.04.2019, 10:40
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Zrozumieć Zmartwychwstanie. Ks. Piotr Pawlukiewicz

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  • Gnostyk 18.4.19 10:44

    Co tutaj rozumieć ? Nie było żadnego zmartwychwstania. Niby kto miał zmartwychwstać Jezus był tylko człowiekiem. Materia nie może zmartwychwstać. To są podstwowe fakty biologiczno-medyczne. Natomiast Chrystus-Eon nie mógł umrzeć bo był zupełnie innej natury więc skoro nie umarł nie mógł zmartwychwstać. Nawet jeśli jakieś zmartwychwstanie by się odbyło to i tak zbawić może tylko Gnoza. Jezus Chrystus też nauczał Gnozy.

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