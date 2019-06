,,Zrozumieć Rosję''. Zapraszamy na arcyciekawe spotkanie

z Bródna 26.6.19 15:56

A kim są/jest blogowe "geje", kim jest Stachu, Nowak, Albert, lesiu keller?

Jeżeli jest ktoś tak naiwny i sądzi, że to nie jest putinowska propaganda żyje w przysłowiowym lala land.

Ale to nie tylko pedalstwo blogowe jest kremlowskie, jest na blogach ich o wiele więcej.

Trawi ich nienawiść nie tylko do religii, Kościoła, ale i wszystkiego co obecna administracja robi albo czego nie robi.

Czołowka blogowych imbecyli i onanistów; Albert, Nowak, Stachu, dumny pedał, lesiu keller. Dwoją sie i troją, aż nagli pytanie:

Co wy q.... taka wasza mać robicie na blogach katolickich?

Dlaczego tak bezszczelnie i bezwstydnie żyjecie z jałmużny katoli, moherów i prawaków?