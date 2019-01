List Kiszczaka do Michnika. ,,Adamie, odezwij się''

Kolejny list komunistycznego generała Czesława Kiszczaka ujrzał światło dzienne. Tym razem to list wysłany w 2004 roku do Adama Michnika.

Przekonuje też, że „[…] wbrew temu co mówili z okazji rocznicy, niektórzy durnie i asekuranci zrobiliśmy tam, dla Polski, kawał dobrej roboty”.

„Jeżeli <<życzliwi>> nie zdołali jeszcze zmienić o 180 stopni Twojego stosunku do mnie – odezwij się”.

To kolejny z listów odnalezionych przez dziennikarzy „Rzeczpospolitej” i Polskiego Radia w Hoover Institution Library & Archives. Tomasz Krzyżak pisze też, że w archiwum nie znaleziono odpowiedzi Adama Michnika.

Autor tekstu, który ukazał się na łamach internetowego serwisu „Rzeczpospolitej” zwraca uwagę na to, jak bardzo list do Michnika różni się od tego, który Kiszczak przesłał do ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego.