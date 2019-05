'Zostaniemy z niczym!' Theresa May przestrzega przed odrzuceniem umowy brexitowej

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ostrzegła w parlamencie, że odrzucenie umowy brexitowej zagraża jedności narodowej. Wczoraj szefowa rządu przedstawiła posłom szereg modyfikacji, które - jak ma nadzieję - przekonają Izbę Gmin do poparcia porozumienia.



Wśród zaproponowanych zmian znalazła się możliwość zorganizowania drugiego referendum, którym brexit musiałby być zatwierdzony, pod warunkiem jednak jego uprzedniego przyjęcia przez parlament. Dziś w Izbie Gmin brytyjska premier powtórzyła apel do posłów, by poparli jej umowę.