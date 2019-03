Zostajesz rodzicem chrzestnym i... CO DALEJ? Oto instrukcja obsługi!

1) Kto może być chrzestnym?

2) Jakie obowiązki mają chrzestni w życiu dziecka?

3) Czy chrzestny ma obowiązek codziennie modlić się za swoje dziecko chrzestne?

4) Co ma zrobić osoba, która chce ochrzcić dziecko, ale zupełnie nie zna osoby, która by spełniała warunki na chrzestnego/chrzestną?

5) Czy brak wiary chrzestnych umniejsza znaczenia chrztu lub szkodzi dziecku?

6) Co dobry chrzestny może dać swojemu dziecku, oprócz modlitwy i uczestnictwa w kolejnych sakramentach?

7) Czy jest podany wiek osoby od kiedy może być chrzestnym?

8) Jeżeli proszą bym został chrzestnym u dziecka gdzie nie znam wcale rodziny to powinienem się zgodzić?

9) Czy chrzestni mają rzeczywisty wpływ na rozwój duchowy dziecka?

10 ) Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu rodziców chrzestnych dla swojego dziecka?