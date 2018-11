Żona Trzaskowskiego o Kościele. 'Nie posłałam Stasia do komunii, bo Kościół nie zdał egzaminu'

"Refleksjami" w cudzysłowie, bo wywiad brzmi jak typowe narzekania wielkomiejskiego "leminga", że Kościół nie "wchłania" wszystkiego co nowoczesne i postępowe i jeszcze śmie mówić o jakichś zakazach czy nakazach.

"Kościół nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet"- stwierdziła Małgorzata Trzaskowska. Przykładem było chociażby zachowanie duchownych przy proteście rodziców osób niepełnosprawnych lub brak interwencji przedstawicieli Kościoła Katolickiego na "zamach" na sądy. Żona Rafała Trzaskowskiego postanowiła więc na złość babci odmrozić sobie uszy i... nie posłać syna do Pierwszej Komunii Świętej, a zarówno chłopca, jak i jego starszą siostrę, wypisać z religii w szkole.

"Na pewno mam duży żal do Kościoła jako potężnej instytucji wpływającej na opinię części społeczeństwa. Uznaję otwarte powiązanie polskiego Kościoła z władzą za zaprzeczenie wartościom, których miał być wzorem: skromności, empatii, pomocy słabszym. Kościół nie zdał egzaminu, gdy PiS atakował sądy czy prawa kobiet, gdy protestowali niepełnosprawni czy mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"- przekonywała "Pierwsza Dama Warszawy". Rozmówczyni "Vogue" zauważyła również, że wielu znajomych rodziny Trzaskowskich zerwało relacje z Kościołem, a ci, którzy dalej są katolikami, robią to wyłącznie ze względu na "presję starszego pokolenia".

"Kościół musi się zreformować i wrócić do źródeł"- alarmuje Małgorzata Trzaskowska, zaprzeczając samej sobie.

"Pani Trzaskowskiej nie podoba się Kościół, więc nie wysłała dziecka na Komunię. Przecież to oznacza kompletne niezrozumienie, czym jest sama Komunia"- ocenił publicysta "Do Rzeczy", Łukasz Warzecha. Jak dodał, to trochę tak jakby ze złości na nauczycielkę zrezygnować z nauki czytania. "Ukarać Pana Jezusa za zły PiS!"- ironizuje redakcyjny kolega Warzechy, Piotr Semka. Jeden z internautów zwrócił uwagę, że pani Trzaskowska nie karze Pana Jezusa, ale własne dziecko.