Żona Ryszarda Kalisza, z dzieckiem w aucie, prowadziła pod wpływem! Usłyszała zarzuty

W trakcie kontroli Dominika K. miała 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Co jeszcze bardziej szokujące, w samochodzie wraz z nią znajdowało się 3,5 letni synek małżeństwa.

Kobiecie grozi teraz grzywna lub kara więzienia do dwóch lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat i świadczenie pieniężne w kwocie od 5 do nawet 60 tys. złotych.