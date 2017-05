Żona prezydenta Francji starsza, niż wszyscy sądzą?

reklama

Fot. copyleft, lic. CC BY-SA 4.0 via Wikipedia reklama

Emmanuel Macron dopiero rozpoczyna prezydenturę, a już musi się mierzyć z wyjątkowo złą prasą. Może nie tyle on, co jego żona...

Związek Macrona z jego żoną Brigitte wzbudza od dawna wiele kontrowersji i wiele wskazuje na to, że szybko się to nie skończy. Wielu szokuje nie tylko fakt ogromnej różnicy wieku między nowym prezydentem i jego żoną, ale przede wszystkim to, że ich związek rozpoczął się, gdy Macron był nastolatkiem w szkole, a Brigitte jego nauczycielką.

Jego przyszła żona uczyła go literatury, a Macron już w wieku 17 lat miał jej obiecać, że zostaną małżeństwem. Jak widać, słowa dotrzymał.

Niektórzy snują teorie co do wieku nowej pierwszej damy Francji i spekulują, że w istocie jest starsza od Macrona nie o 24, ale aż o 34 lata. Jeden z profili na Twitterze opublikował nawet zdjęcie rzekomego dowodu tożsamości Brigitte Macron.

Niezależnie od tego, ile takie rewelacje mają wspólnego z prawdą, jedno nie ulega wątpliwości - państwo Macron to już na starcie kadencji najbardziej kontrowersyjna para prezydencka w historii Francji.

Brigitte Macron skłamała na temat swojego wieku? WikiLeaks ujawnia obciążające… https://t.co/C3SWUBJtxX pic.twitter.com/5UD7S20mRS — Pressmix (@pressmixnews) 12 maja 2017

daug/Twitter

14.05.2017, 20:59