Żona premiera pozwie 'Gazetę Wyborczą'

Telly 20.5.19 18:34

W materiałach, które opublikowała dziś Gazeta Wyborcza, przewija się nazwisko księdza Sławomira Żarskiego. To ówczesny proboszcz cywilno-wojskowej parafii p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu. Właśnie ten ksiądz zawarł umowę sprzedaży dwóch działek o powierzchni prawie 15 hektarów i zażądał za nią – wedle informacji Wyborczej – sumy połowę niższej, niż rzeczywista wartość tych gruntów.

Sławomir Żarski to ciekawa postać, która w życiu politycznym, wojskowym i kościelnym przewija się już od wielu lat. W marcu 2018 roku dostał nawet awans generalski od Andrzeja Dudy. Wniosek w tej sprawie złożył jeszcze Antoni Macierewicz, podtrzymał go Mariusz Błaszczak.Sam awans na generała ks. Żarski odebrał z rąk szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. Stało się to dopiero w grudniu 2018 roku – nikt nie kwapił się do tego zaszczytu, a i cała sprawa miała być raczej dyskretna.