Żona Leszka Czarneckiego przewiozła męża w bagażniku? 'Uciekał przed służbami'

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych odniósł się do informacji, jakoby miliarder Leszek Czarnecki, znany z afery KNF, był ścigany przez służby. "Puls Biznesu" poinformował dziś, że Czarnecki, "po zawiadomieniu prokuratury ws. rzekomej propozycji korupcyjnej byłego już szefa KNF Marka Chrzanowskiego potajemnie wyjechał z kraju, by uciec przed próbującymi zatrzymać go służbami".

„Według naszych ustaleń główny akcjonariusz był powiadomiony o tych zamierzeniach, a komisja planowała ujawnić wrażliwe dla Idei informacje, współpracując z zarządem tak, by nie wywołać paniki na rynku”-czytamy w "Pulsie Biznesu". Według dzienika, biznesmen miał dwa lata wcześniej zatrudnić kierowcę i ochroniarza dla żony. Mężczyzna, który miał zapewnić Pieńkowskiej bezpieczeństwo okazał się oficerem służb specjalnych pracującym pod przykrywką. Leszek Czarnecki postanowił jednak nie zwalniać ochroniarza. Na 9 listopada 2018 r. miliarder planował wylot na wakacje, jednak kilka dni wcześniej dowiedział się, że na lotnisku ma zostać zatrzymany do wyjaśnienia w związku z aferą GetBack. Dwa dni przed planowanym wylotem pełnomocnik bankowca złożył w prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ówczesnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego, który miał złożyć Czarneckiemu propozycję korupcyjną. Według gazety, miliarder miał następnego dnia, po konsultacji z najbliższymi współpracownikami, podjąć decyzję o potajemnym wyjeździe z kraju.

„Wie, że jest inwigilowany, oczywiste jest, że telefon też jest śledzony. Wieczorem, w przeddzień zaplanowanego wylotu, żona biznesmena zapowiada się z wizytą u znajomej, zjeżdża windą do garażu podziemnego i rusza w drogę swoim samochodem. Wszystkie jej ruchy są obserwowane. Służby ze spokojem stwierdzają, że małżonek jest w domu. W rzeczywistości w willi na Mokotowie został włączony telefon Leszka Czarneckiego. Właściciel siedział natomiast w bagażniku samochodu małżonki"-pisze "Puls Biznesu". Dalej dowiadujemy się, że już po przyjeździe na miejsce Czarnecki w garażu podziemnym przesiadł się do innego pojazdu. Poczekał na odjazd żony, a następnie wyruszył do Berlina. Stamtąd, pierwszym samolotem, odleciał do Miami.