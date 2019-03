Żona Kalisza straci prawa do wykonywania zawodu?

Dominice K. postawiono zarzut prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. - Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński. Jednocześnie dodał, że niezwłocznie po otrzymaniu akt z policji prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu podejrzanej prawa jazdy. Prawniczce grozi również grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch, zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata, a maksymalnie 15 lat, a także świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej 5 tys. zł, a maksymalnie 60 tys. zł. To jednak nie wszystko. Jako że żona Kalisza jest z zawodu adwokatem, może spodziewać się także konsekwencji dyscyplinarnych. Prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu, w którym znajduje się dziecko, stanowi naruszenie zasad godności zawodu adwokata. W związku z tym Dominice K. grożą jeszcze kary dyscyplinarne, takie jak nagana, upomnienie, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a nawet wydalenie z adwokatury.