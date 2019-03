Żona Kalisza ma problem. 3,5 promila, w aucie dziecko...

Jaroslaw 5.3.19 13:23

No I jeszcze uwaga związana z komentarzem Mecenasa Kalisza „moja zona siedziała za kierownicą”. W sprawie klienta Mecenas P. Niesiołowskiego linia obrony będzie taka: ”P. Niesiołowski cierpiał na potwierdzony przez biegłych syndrom Niezaspokojonej Roli Dziadka. Panie, profesjonalne prostytutki, z racji ogromnej różnicy wieku brał na kolana. Dowód: Podczas podskakiwania na kolanach nawet kanapa się zawaliła. A u prostytutek , ze względu na trudne ich dzieciństwo, stwierdzono Syndrom braku Obecności Dziadka w procesie wychowawczym. P. Niesiołowski i prostytutki bezgotówkowo kompensowały swoje braki. Strony wzajemnie świadczyły sobie wysoce wysublimowane usługi wspierania swoich osobowości (opinia biegłych). Wybieranie zdjęć, jakoby ustalanie płatności za usługi seksualne, rzekoma jurność Stefana itd., to było tylko elementy zasłony przed ujawnieniem tych delikatnych relacji. To była tylko zasłona dymna. ” Skoro niedawno sędzia nie został skazany za przywłaszczenie 50 zł (bo głowa była pełna spraw zawodowych), to i takie rozstrzygniecie jest możliwe. Obawa, iż Mecenas przeczyta ten wpis? Spokojnie, on już ze Stefanem mają ustaloną podobną linie obrony!