Żółty ser? Dzisiaj robimy go sami! Oto przepis

Masz ochotę na kanapkę z żółtym serem? Nie kupuj go w sklepie! Pokażemy, jak możesz zrobić sobie żółty ser samodzielnie.

Składniki:

1 kg twarogu,

1 litr mleka,

1/2 kostki masła,

jajko,

łyżka octu,

łyżeczka sody,

pół łyżeczki soli.

Przepis:

Podgrzej mleko (ale nie gotuj!) Do podgrzanego mleka dodaj twaróg i mieszaj przez ok. 15-20 minut.

Weź drugi garnek. Na małym ogniu rozpuść w nim masło. Przez ten czas nadal mieszaj twaróg w gorącym mleku.

Przygotuj durszlak, aby odcedzić twaróg. Kiedy wyraźnie wytrąci się serwatka, a z twarogu zrobią się małe grudki, wyłów cedzakiem i przełóż do sitka.

Pozbądź się resztek serwatki i odcedź twaróg. Dodaj go do roztopionego masła i mieszaj do czasu połączenia.

Zestaw garnki z ognia. Dodaj sól, jajko, ocet i sodę. Możesz też, wedle uznania, dodać przyprawy. Ponownie wstaw wszystko na palnik i mieszaj, aby połączyć wszystkie produkty. Co się dzieje? Masa w garku staje się puszysta i rośnie. Mieszaj, aż ser zacznie się ciągnąć.

Gdy osiągniesz ten efekt, zestaw garnek z ognia i przelej ser do formy, pudełka czy pojemnika. Poczekaj, aż się schłodzi, a następnie na 8-10 godzin wstaw do lodówki.

Gotowe, masz już pyszny, domowy ser!

Smacznego !