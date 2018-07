Żołnierze Andersa wspominają 74. rocznicę wyzwolenia Ankony

Weterani 2. Korpusu Polskiego oraz członkowie Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych uczesniczyć będą w obchodach 74. rocznicy wyzwolenia Ankony. Polscy żołnierze przejęli wówczas port zaopatrzeniowy co ułatwiło aliantom przełamanie niemieckich umocnień na tzw. Linii Gotów.

"To dla naszych weteranów chwila szczególna - chwila wdzięczności dla kolegów, którzy tam we włoskiej ziemi pozostali. To także chwila, kiedy chcą podzielić sięnie tylko wspomnieniami, ale i wskazaniami, które były udziałem ich pokolenia i które determinowały ich bój o niepodległość" - mówi szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

"Kampania adriatycka 2. Korpusu Polskiego była jedną z najważniejszych kampanii w czasie walk o Półwysep Apeniński i co ważne, przeprowadzoną samodzielnie przez żołnierzy 3. Dywizji StrzelcówKarpackich i 5. Kresowej Dywizji Piechoty. O ile szturm na Monte Cassino był operacją wykonywaną w ramach większego przedsięwzięcia alianckiego, o tyle zdobycie Ankony, bardzo ważnego punktu militarnego, było wyłącznie zasługą Polaków" - wspomniał Kasprzyk.

Dowództwo alianckie zleciło generałowi Andersowi zdobycie Ankony. Operacja trwała blisko miesiąc. Do przejęcia miasta doszło dokładnie 18 lipca 1944 roku. Od tego momentu aliancki mieli znacznie ułatwione prowadzenie dalszych operacji na Półwyspie Apenińskim.

mor/pap/fronda.pl