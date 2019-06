Wielu ludzi dziś poszło na procesję i super, skoro są katolikami to chyba nawet powinni tam być. Ale mało kto uznał za stosowne fotografowanie się tam. Bo to chyba nie miejsce i czas na lansowanie się, czy udowadnianie czegoś. Nie widzicie, że to głupie? Taka pokazówka? Przynależność do kościoła katolickiego powinno się udowadniać życiem, a nie zdjęciami z uroczystości kościelnych.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha