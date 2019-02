Zofia Klepacka obnaża totalitarne zapędy lewaków. To jest właśnie homodyktatura!!!

www 28.2.19 12:14

Karta LGBT jest próbą legalizacji PEDOFILII.



Indoktrynacja pedofilów odwywa się w kilku krokach, gdzie pierwszym jest nauczanie o naturalności i dobrodziejstwach masturbacji w szkołach, uruchamiane kartą LGBT.



Najpierw pojawiają się podręczniki szkolne wmawiające, że masturbacja i pederastia jest dobra. Potem już leci z górki. Trzeba tylko bowiem być konsekwentnym i zaciekawionemu dziecku wyjaśnić co to jest masturbacja. W tym celu pedofilom potrzebne są "pomoce naukowe" jak:

- książki z informacją o dobrodziejstwach masturbacji, które będą jednak dla dziecka niewystarczające, więc potrzebne będą...

- książki z instruktażem o masturbacji, które będą jednak dla dziecka niewystarczające, więc potrzebne będą...

- rysunki pomocnicze w książkach, które będą jednak dla dziecka niewystarczające, więc potrzebne będą...

- fotografie o masturbacji, które będą jednak dla dziecka niewystarczające, więc potrzebne będą...

- filmy o masturbacji, które będą jednak dla dziecka niewystarczające, więc potrzebne będą...

- instruktaże praktyczne o masturbacji, które dyżurny szkolny homoseksualista będzie pewnie przeprowadzał przed klasą dzieci, no bo to przecież naturalne, ale to też jeszcze nie będzie wystarczające, a wtedy...

- pedofile przejdą do ostatniego etapu nauczania masturbacji, jaką dzieci uznają w tej patologicznej sytuacji za potrzebną, czyli do aktywnej pomocy przy masturbacji, oferowanej przez szkolnego homoseksualistę, oczywiście ubranego w lekarski kitel i gumowe rękawiczki, bo rzecz jasna bezpieczeństwo jest najważniejsze



I to będzie się nazywało osiągnięciem celu pedofila. W majestacie prawa będzie mógł uprawiać sobie pedofilię w szkołach.



Myślicie, że do tego nie dojdzie? Dojdzie, wystarczy tylko dopuścić kartę LGBT, a reszta poleci sama. Karta LGBT będzie ona pierwszym klockiem domina uruchamiającym kolejne.

Na zalegalizowanie tego procederu potrzeba oczywiście czasu, prawdopodobnie wystarczą jakieś dwa pokolenia, ludzie muszą się bowiem odmóżdżać powoli. Ale diabeł poczeka, on ma czas.