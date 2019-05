Zofia Klepacka: Ideologia gender to zamach na nasze dzieci

Śmiało mogę powiedzieć, że jest to zamach na nasze dzieci. To zmierza do tego, aby w przyszłości nie było żadnych zasad i wartości, abyśmy byli rozmyci, nie mieli tożsamości narodowej. Wiemy, że jak nie ma tych wartości, to wtedy łatwiej jest ludźmi manipulować - mówi Zofia Klepacka, mistrzyni świata w windsurfingu.

Polska sportsmenka wystąpiła w filmie "Zmierzch. Ofesywa ideologii", w którym odniosła się promocji ideologii gender kierowanej głównie przez środowiska LGBT.

Jestem mamą dwójki dzieci: 9-letniego syna i 5-letniej córki. Muszę Państwu powiedzieć, że byłam przerażona, jak usłyszałam, co prezydent Trzaskowski podpisał. A dlaczego? Śmiało mogę powiedzieć, że jest to zamach na nasze dzieci. Chcą wprowadzać do szkół edukację seksualną według standardów Światowej Organizacji Zdrowia.

Jestem osobą wierzącą i dla mnie jest to nie do pojęcia. Jako rodzic nie zgadzam się, by coś takiego weszło do szkół. Uważam, że każdy rodzic ma prawo do tego, aby edukować swoje dzieci w domu. Poza tym każde dziecko inaczej dojrzewa, to rodzic najlepiej zna swoją pociechę i wie, kiedy dziecko jest najbardziej przygotowane do tego, aby przekazywać mu taką wiedzę - mówiła Klepacka.

Mistrzyni świata, od momenty, gdy otwarcie sprzeciwiła się tzw. deklaracji LGBT+ jest stale atakowana publicznie przez celebrytów.

Kiedy zaszczepimy coś w zalążku, potem trudno jest to wytępić. Tutaj postulaty karty LGBT uderzają właśnie w nasze dzieci. To zmierza do tego, aby w przyszłości nie było żadnych zasad i wartości, abyśmy byli rozmyci, nie mieli tożsamości narodowej. Wiemy, że jak nie ma tych wartości, to wtedy łatwiej jest ludźmi manipulować - mówiła sportsmenka.

mor/RadioMaryja.pl/Fronda.pl