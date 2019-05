Zobowiązania wojenne. Prezes PiS: To nam niektórzy są winni setki miliardów euro! Polacy nie są nikomu nic winni

kaszel 4.5.19 15:35

Nie ufam za grosz ani zorganizowanej grupie PiS ani ich przywódcy.

To że nic nie jesteśmy winni żydom to akurat prawda, ale ta gadka to tylko pod wybory.

Żydzi od lat nas opluwają, od lat wnoszą roszczenia, a PiS co na to? Ano g...o.

Zero reakcji, ogon po sobie i gadu-gadu za kuluarami....i "najdalej na jesieni się wyjaśni".

Co jeszcze robią na stanowiskach ambasadorów panie z USA i Izraela po skandalicznych wypowiedziach? Rząd dbający o Polaków wezwałby je obie i wywalił na zbity pysk z Kraju. Obecny rząd dba jednak bardziej o interesy żydowskie i amerykańskie i to nie są domysły, bo to widać jak na dłoni! Mają nas w d.