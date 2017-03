ZOBACZ Prezes PiS ostro do opozycji: Kompromitujecie Polskę! Nie wierzycie w nic poza waszymi interesikami

reklama

Fot. Piotr Drabik via Flickr, CC BY 2.0 reklama

„Swego czasu, już dość dawno temu, ale moje pokolenie świetnie to pamięta, prezydent de Gaulle używał takiego określenia: „partia zewnętrzna”. Mówił to o ludziach, którzy byli otumanieni szaleńczą i zbrodniczą ideą, ale w coś wierzyli. A wy nie wierzycie w nic, poza waszymi interesami i interesikami. Wy jesteście dzisiaj partią zewnętrzną, wy kompromitujecie Polskę, jesteście przeciw Polsce. Jesteście i byliście zawsze” - mówił dziś prezes PiS, Jarosław Kaczyński w Sejmie.

Kaczyński odnosił się do słów Ryszarda Petru, po którym wszedł na mównicę. Petru domagał się przerwy w obradach do chwili, aż powróci premier Beata Szydło. Chciał, aby rząd „honorowo” podał się do dymisji.

Gdy Kaczyński wszedł na mównicę skandowano z jednej stron „Donald Tusk”, z drugiej „Jarosław”.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki powiedział z kolei:

„Donald Tusk, wybrany w czwartek na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej, „od dziś nie jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej”

JK do PO: "Nie wierzycie w nic poza waszymi interesami ... Jesteście dzisiaj partią zewnętrzna .. Jesteście przeciw Polsce"

Cała prawda 👏 pic.twitter.com/kLjRn6e6PQ — ZielonaGąska (@ZielonaGaska) 9 marca 2017

dam/PAP,niezalezna,Fronda.pl

9.03.2017, 20:30