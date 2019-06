Prof. Ryszard Legutko jest jednym z ciekawiej przemawiających polskich polityków w Parlamencie Europejskim. W ramach kampanii wyborczej PiS przed wyborami do Parlamentu Europejskiego powstał klip prezentujące kilka jego najciekawszych wypowiedzi. Jeśli ktoś przegapił ów film w trakcie kampanii – koniecznie musi nadrobić to teraz. Zapraszamy do oglądania: