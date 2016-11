Zobacz, gdzie w Polsce stacjonować będą Amerykanie!

reklama

Na początku 2017 roku do Polski trafią pierwsze amerykańskie pododdziały mające wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Po decyzjach ogłoszonych na Szczycie NATO w Warszawie zaczęliśmy intensywne konsultacje ze stroną amerykańską, aby możliwie najszybciej osiągnąć porozumienie w sprawie szczegółów obecności Stanów Zjednoczonych na terenie Polski.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w trakcie zeszłotygodniowego spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli podkreślił, że oddziały te zostaną rozmieszczone nie po to, żeby prowadzić manewry, lecz po to, żeby być natychmiast gotowymi do walki, jeżeli to będzie konieczne. Myślę, że to pokazuje różnice między różnymi planami, koncepcjami, jakie były formułowane – nie wiem – półtora roku temu czy dawniej i tą rzeczywistością, która została ukształtowana dzięki szczytowi NATO i dzięki rozstrzygnięciu, że flanka wschodnia, ale także południowa, będą bronione przed każdym wrogiem.

Wojska amerykańskie stacjonować będą w Polsce w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP – ang. Enhanced Forward Presence) oraz amerykańskiej inicjatywy wzmocnienia regionu, tzw. European Reassurance Initiative (ERI). W ramach eFP stacjonowała będzie w Polsce amerykańska batalionowa grupa bojowa, a w ramach współpracy dwustronnej - Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT – ang. Armored Brigade Combat Team) oraz dodatkowo grupa zadaniowa Brygady Lotnictwa Bojowego.

W styczniu 2017 r. do Polski zostaną przerzucone pododdziały i sprzęt ABCT. W początkowym okresie zostanie ona rozlokowana na obszarze zachodniej Polski, pomiędzy Drawskiem Pomorskim, a Żaganiem. Następnie część z jej elementów zostanie rozmieszczona w innych miejscach rejonu wschodniej flanki NATO. Sukcesywnie pewne elementy ABCT zostaną rozlokowane także w kilku innych lokalizacjach. W ramach pierwszej rotacji dowództwo brygady oraz bataliony inżynieryjny i wsparcia, 3 Batalion 29 Pułku Artylerii i 4 Batalion 10 Pułku Kawalerii będą stacjonowały w obiektach wojskowych w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu.

Począwszy od stycznia 2017 r. we wschodniej Polsce, na poligonie w Orzyszu, zacznie być rozmieszczana batalionowa grupa bojowa NATO eFP, której państwem ramowym są Stany Zjednoczone. W marcu natomiast do Polski przybędą wydzielone siły Brygady Lotnictwa Bojowego, na wyposażeniu której znajdą się śmigłowce.

Obecność batalionowej grupy bojowej w Polsce wynika z decyzji podjętych w trakcie Szczytu NATO w Warszawie. Realizując program wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO Stany Zjednoczone przyjęły rolę państwa ramowego batalionowej grupy bojowej Sojuszu, która będzie stacjonowała w Polsce. Wzmocniona Wysunięta Obecność ukierunkowana jest na zwiększenie potencjału odstraszania NATO na wschodniej flance Sojuszu. W ramach eFP do Orzysza trafi ponad 900-osobowy 2 Batalion 2 Pułku Kawalerii. W oparciu o te jednostki Amerykanie utworzą batalionową grupę bojową NATO eFP z uwzględnieniem żołnierzy z Rumunii i Wielkiej Brytanii. Będzie ona współdziałała m.in. z 15 Brygadą Zmechanizowaną, a jej działania, podobnie jak w przypadku pozostałych batalionowych grup bojowych eFP, będą koordynowane przez wielonarodowe dowództwo dywizji sformowane w Elblągu.

Szczegóły przerzutu i pobytu sił Stanów Zjednoczonych w Polsce są uzgadniane od dłuższego czasu. Wszystko jest na dobrej drodze ku realizacji. Trwa proces koordynacji i przygotowań przerzutu wojsk amerykańskich do Polski. Jednocześnie trwają konsultacje odnośnie możliwości lokalizacji dodatkowych miejsc składowania sprzętu (APS).

Poziom współpracy ze stroną amerykańską otwiera nowy rozdział we współpracy między obydwoma krajami i jest dowodem na determinację obu stron do realizacji zobowiązań sojuszniczych i podtrzymania więzi transatlantyckiej.

5.11.2016