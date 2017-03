Zobacz, co się zmieni w 500+

reklama

Fot. KPRP, domena publiczna

Dokument podsumowujący program 500 plus w najbliższych dniach trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie do rządu i Sejmu - zapowiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem w połowie kwietnia powinien być przedmiotem debaty parlamentarzystów.

Do przedstawienia Radzie Ministrów dokumentu będącego przeglądem systemu wsparcia rodzin zobowiązała MRPiPS ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus". Dokument ten miał zostać opracowany przed upływem roku od wprowadzenia programu, czyli do końca marca. W lutym i w marcu członkowie kierownictwa resortu spotykali się z samorządowcami z całego kraju, by podsumować pierwszy rok obowiązywania programu 500 plus i dyskutować o innych rozwiązaniach wspierających rodziny.

Pytana, czy dokument jest już gotowy, Rafalska powiedziała PAP, że "zgodnie z wymaganiami będzie złożony w najbliższych dniach na Komitet Stały Rady Ministrów". "Ze Stałego Komitetu zostanie skierowany na Radę Ministrów, stamtąd do parlamentu i tam będzie dyskutowany" - poinformowała. Jak dodała, spodziewa się, że stanie się to w połowie kwietnia.

Zapewniła, że w dokumencie nie ma nic, "czego beneficjenci programu 500 plus mogliby się obawiać". "Fundamenty się nie zmienią. To, co proponujemy, to doprecyzowanie wielu przepisów, które nastręczają trudności interpretacyjne" - powiedziała. Zapowiedziała m.in. ujednolicenie terminów składania wniosków o świadczenie rodzinne i wychowawcze (obecnie w pierwszym przypadku okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, w drugim - od 1 października do 30 września), doprecyzowanie przepisów dotyczących opieki naprzemiennej, związanych z utratą i uzyskaniem dochodu, a także próbę doprecyzowania zapisów dotyczących działalności gospodarczej w oparciu o ryczałt.

Jak mówiła, jest pewien problem z deklarowaniem dochodu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt, które wykazują, że nie mają dochodu albo ten dochód jest znikomy.

Rafalska zaznaczyła, że dokument dotyczy nie tylko programu 500 plus, ale także m.in. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. "Jednak nie proponujemy żadnych rewolucyjnych zmian" - zapewniła.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

kurier.pap.pl



29.03.2017, 8:30