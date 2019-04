ZNP zbiera kasę i skarży się na.. mobbing. Wystarczy wspomnieć o dobru dzieci

- Muszę poinformować o tym, że narastają działania antynauczycielskie, antystrajkowe. Kuratoria oświaty rozpoczęły wbrew ustawie zbieranie informacji dot. m.in. nazwisk nauczycieli, którzy uczestniczą w akcji strajkowej. Każdy dyrektor został zobowiązany do przedstawienia imiennej listy osób, które powstrzymują się od pracy. Ma to znamiona mobbingu, szykan i próby zastraszania środowiska nauczycielskiego i zwracamy się do pani minister o to, aby poprzez kuratorów zaprzestała tego rodzaju działań – mówił