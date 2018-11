ZNP szaleje. Chce strajku... przed maturami

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaczyna dochodzić do granic obłędu. Jego kierownictwo zapowiada, że wzorem policjantów nauczyciele mogą pójść na zwolnienia lekarskie... przed maturami lub w innych newralgicznych momentach roku szkolnego.

Nauczyciele chcą od Ministerstwa Edukacji Narodowej 1000zł podwyżki. Grożą, że jeżeli ich żądania nie zostaną potraktowane poważnie, to zorganizują protest. I chcą to zrobić... przed egzaminami maturalnymi oraz przed egzaminami na zakończenie szkół podstawowych i gimnazjów. Jak mówi szef ZNP Sławomir Broniarz, rozesłano już ankietę z pytaniem do nauczycieli - i obecnie większość tych, którzy odpowiedzili, opowiada się za pójściem na zwolnienia lekarskie ,,w newraligcznych okresach roku szkolnego''.