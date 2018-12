ZNP proponuje Boże Narodzenie... bez Bożego Narodzenia. Szokujący 'poradnik' dla szkół

"Głos nauczycielski", czyli gazeta będąca organem prasowym Związku Nauczycielstwa Polskiego, opublikowała dość szokujący "poradnik" dla szkół, dotyczący sposobu obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia. Lub nie wiadomo w sumie, jakiego święta, gdyż z wytycznych wynika, że wszystkie elementy kojarzone jednoznacznie z Bożym Narodzeniem (te z wymiaru duchowego, a nie "komercyjnego"), powinny... zniknąć. Chodzi o to, aby... nie urazić uczniów innych wyznań.

"Zamiast obchodzenia w klasie świąt religijnych – zajęcia integracyjne lub twórcze zorganizowane wokół tematyki zimy i Nowego Roku. Obchody religijne mogą odbyć się wtedy na katechezie. Zamiast jasełek – przedstawienie odnoszące się do zimy czy Nowego Roku. Zamiast uroczystości w duchu jednej religii – zabawy, prezentacje, rozmowy czy zajęcia plastyczne przybliżające dzieciom z równym szacunkiem różne wyznania i światopoglądy"- przekonuje Magdalena Goetz. To jednak jeszcze nie wszystko, co proponuje autorka szokującego "poradnika" dla szkół: