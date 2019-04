ZNP odziera protest nauczycieli z poparcia społecznego

"Pat w negocjacjach nauczycieli z rządem? Jest pewna różnica między tym co mówią związkowcy z ZNP, a "Solidarności". Mam wrażenie, że to co mówi pan Broniarz jest pewnym odbiciem tego, co w 2007 roku działo się z pielęgniarkami i raczej ma służyć podgrzaniu emocji politycznych, niż wywalczeniu podwyżek" - mówił redaktor naczelny Tysol.pl Cezary Krysztopa, który był gościem na antenie TVP Info.

Propozycje rządowe w dużym stopniu spełniają postulaty Solidarności, natomiast Solidarność została zaskoczona postulatem zwiększenia pensum. Trudno jest związkowi zawodowemu zgodzić się na zwolnienia. To nie jest tak, jak dzisiaj pieją z zachwytu wiodące media, że Solidarność powiedziała "nie bo nie", tak jak pan Broniarz, bo trwają negocjacje wewnętrzne w Solidarności nauczycielskiej i ostateczna odpowiedź jest zapewne dopiero w drodze.

Być może będziemy świadkami tego, że osobne porozumienie z rządem zawrze Solidarność Oświaty, oczywiście na jakichś akceptowalnych warunkach, a ZNP nie zawrze. Z tego co wiem, do nauczycieli i do szkół zostały rozesłane dokumenty, które mają przygotować nauczycieli na strajk. Wynika stąd, że pan Broniarz zakłada, że strajk się odbędzie- mówił publicysta.

Dzięki działaniom ZNP ten protest został odarty z poparcia społecznego. Jeśli ja jako ojciec słyszę, że moje dziecko ma być zakładnikiem ZNP, a przypomnę, że "Solidarność" wyraźnie mówi, że nie bierzemy dzieci w jasyr, tylko rozmawiamy między dorosłymi, to nawet na portalach tzw. "wiodących" w komentarzach czytelników czytamy krytykę działań pana Broniarza- dodał.

Błąd systemowy rządu polega na tym, by podwyżek nie dawać punktowo. Rząd gasi konflikty społeczne a to proponując coś policjantom, a to nauczycielom. "Solidarność" proponuje rozwiązanie systemowe, które spowoduje realizację różnych grup społecznych, w tym budżetówki, która zapomniana była przez 8 lat rządów PO-PSL. Mówimy o pracownikach urzędów wojewódzkich, Sanepidu, pracowników kultury: muzealników, archiwistów i tak dalej. Jak się doraźnie gasi potrzeby pojedynczych grup społecznych, to w naturalny sposób powoduje to eskalacje żądań innych.

Jeśli rząd mówi, że są pieniądze do podziału, to naturalne jest, że zgłaszają się różne grupy zawodowe czy społeczne i mówią "my też chcemy". Każdy ma prawo walczyć o swoje i w sytuacji w której sprawa byłaby rozwiązana systemowo, trudno byłoby mówić, że jedno żądanie eskaluje inne. Rozwiązywanie protestów punktowo powoduje protesty kolejnych grup społecznych- podsumował Cezary Krysztopa.