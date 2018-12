ZNP nie zna prawa? W obronie Bożego Narodzenia w szkołach

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych. Podobnie jak gwarantuje nauczanie religii i odmawianie modlitwy w szkołach, tak dopuszcza strojenie choinki w ozdoby z motywami religijnymi, wystawianie jasełek oraz śpiewanie kolęd. Zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, by zaprzestać bądź ograniczyć pielęgnowanie tej tradycji są sprzeczne z polskim prawem i zmierzają do dyskryminacji katolików. W ostatnim czasie do ograniczenia religijnej oprawy Świąt Bożego Narodzenia nawoływano na łamach „Głosu Nauczycielskiego” wydawanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.