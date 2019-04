ZNP kolejny raz odrzuca propozycję rządu!

Ryszard Olejniczak 9.4.19 17:23

NIEUCTWO to najczęstsza przyczyna największych nieszczęść. Dramatem jest kiedy zdarza się wśród tych których awans społeczny wyniósł na szczyty. Rozłożenie żądań jednej 30 % podwyżki, na trzy podwyżki po 10%, to nie ustępstwo a eskalacja żądań, bo trzy razy po 10 to; !,1 x 1,1 x 1,1 = 1,331 a więc zażądali już nie 30% więcej a 33,1% więcej. Cóż "Czego się Jaś nie nauczył ......." i nikt mu już nie wytłumaczy.