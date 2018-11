Znowu krwawy zamach na chrześcijan w Egipcie

W Egipcie znowu polała się krew chrześcijańskich Koptów. 7 osób zabitych i 14 rannych to wstępny bilans wczorajszego ataku na pielgrzymów udających się autobusem do klasztoru św. Samuela, wyznawcy. Zamach miał formę wykonanej z zimną krwią egzekucji. Autobus zatrzymano, chrześcijanom polecono wysiąść, a następnie otworzono do nich ogień. Do ataku przyznało się tak zwane Państwo Islamskie.

“ Rodziny ofiar bardzo cierpią z tego powodu, Kościoły również, bo widzimy, że zamachy wciąż się powtarzają – powiedział Radiu Watykańskiemu bp Kyrillos. – W pewnym sensie spodziewaliśmy się tego. Dla nas to nic nowego. Przyzwyczailiśmy już do takich działań i przyjmujemy to jako Boży dopust. Wierzmy, że On pocieszy rodziny, których dotknęły te akty terroryzmu. O to się modlimy i zachowujemy wewnętrzny spokój, bo ufamy Opatrzności, Bożej opiece. Krew tych męczenników wstawia się za nami u Pana. ”