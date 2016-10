Zniszczenia we Włoszech są ogromne, ziemia wciąż drży, 100 tys. bezdomnych

reklama

Znany jest wstępny bilans zniszczeń po niedzielnym trzęsieniu ziemi we Włoszech. Aż 40 tysięcy mieszkańców straciło swoje domy bądź musiało je opuścić. Wstrząsy o sile 6,5 stopni w skali Richtera w środkowych Włoszech doprowadziły do tragicznych w skutkach niszczeń.

W ponad 100 miejscowościach i osadach w regionach Umbria i Marche, czyli w pobliżu epicentrum najsilniejszego od 36 lat wstrząsu we Włoszech. W niektórych rejonach całe osady ludzkie są zrównane z ziemią.

Bezdomnych może być nawet około 100 tysięcy osób; ponad 2,2 tys. z nich przewieziono już do nadmorskich do hoteli i pensjonatów w Marche, gdzie pozostaną prawdopodobnie aż do kwietnia 2017 r.

Ludzie spędzili noc w samochodach i przyczepach turystycznych w stołecznym regionie Lacjum oraz w okolicach miasta Reti. Najbezpieczniejsze miejsa na ten prowizoryczny nocleg zostały wyznaczone przez władze.

Epicentrum wstrząsów znajdowało się między Nursją, gdzie runęła bazylika św. Benedykta i katedra, a miasteczkami Preci, Visso i Castel Sant'Angelo sul Nera. Obszar ten ucierpiał już w rezultacie dwóch silnych wstrząsów w środę i wiele domów stało tam pustych po ewakuacji.

,, Siła tego wstrząsu jest w pewnym sensie zaskakująca. A to dlatego, że poprzedziły je i to całkiem niedawno, w tym roku, w tym samym rejonie dwa wstrząsy, które powinny w jakimś stopniu, a nieraz i całkowicie rozładować naprężenia w skałach, które gromadziły się tam od jakiegoś czasu. Jeżeli nastąpiło tak silne trzęsienie ziemi, to wskazuje to, że te naprężenia w skałach ciągle drzemią'' – mówił wcześniej na antenie TVP Info, prof. Jerzy Żaba, geolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Po wstrząsach zawaliły się też i te domy, które przetrwały środowe trzęsienia o sile 5,4 i 5,9, stopni w skali Richtera, jak i wcześniejszy kataklizm w sierpniu. Wtedy w rejonie Amatrice śmierć poniosło prawie 300 osób.

Po ostatnich wstrząsach liczba zniszczonych lub uszkodzonych historycznych kościołów i innych zabytków sięga 5 tysięcy - wynika z pierwszych danych resortu kultury Włoch.

