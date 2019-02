Zniesienie wiz coraz bliżej! Ważna deklaracja szefa dyplomacji USA!

Jacek 14.2.19 14:08

Wyraził nadzieję i merdający ogonkami ogłaszają, że to "WAŻNA DEKLARACJA". Ręce opadają.. uwłaczające z czego potrafimy się cieszyć.

Ja bym wolał jasne deklaracje, zapowiedzi inwestycji i dozbrojenie Polski. Jeżeli Amerykanie naprawdę mają nas za sojusznika. Wizy niech sobie zostawią. Jeżeli nie, będziemy musieli układać się z Niemcami i Chinami. Nie dlatego, że chcemy, czy że będzie to dla nas korzystne, ale dlatego, że nie mamy wyjścia. To będzie oznaczało wyparcie amerykanów z europy i początek końca ery światowego dolara. Takie powinno być nasze stanowisko. To nie jest tak, że nie mamy nic do zaoferowania. Tyle, że wszystko musi mieć swoją cenę.