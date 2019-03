Znany trener pod wpływem kokainy potrącił dwie osoby. A co na to policja?

Igor K., trener sportów walki i zawodnik MMA, potrącił dwie osoby. Był pod wpływem kokainy. Według matki 27-letniej ofiary, policjanci nie chcieli przebadać go pod kątem obecności narkotyków. Zrobili to dopiero po jej groźbach, że złoży skargę.

Igor K. próbował uciec, co ostatecznie mu się nie udało. Według matki 27-letniej ofiary Igora K., policjanci nie chcieli przebadać go pod kątem obecności narkotyków. Mieli ,,rozmawiać z nim jak z kolegą'' i tłumaczyć, że ,,był zmęczony''. - Gdybym się nie uparła i nie groziła złożeniem skargi, to oni by go puścili wolno bez robienia jakiegokolwiek testu. Czy osoby, która jest znana, prawo nie obowiązuje? - powiedziała matka poszkodowanej mediom.