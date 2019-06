Znany producent filmowy opłaca walkę o aborcję

Chernin wyprodukował między innymi "Planetę Małp", "Króla rozrywki" czy "Tolkiena". W tym ostatnim filmie bardzo po macoszemu potraktowano katolicyzm pisarza, choć był on dla jego życia i twórczości absolutnie fundamentalny. Chernin wezwał teraz do zbiórki finansowej na prawników, którzy mieliby obalić regulacje chroniące życie w stanie Georgia. Sam z żoną wpłacił 1 mln dolarów na organizację ACLU, która blokuje ustawy pro-life. Zachęcał też innych do wpłat - i zebrano łącznie 15 mln dolarów.