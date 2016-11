Znamy wyniki sekcji zwłok ś.p. Marii Kaczyńskiej

reklama

Jak donosi radio RMF FM, zakończyła się sekcja zwłok ś.p. pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej.

Według informacji do których dotarli reporterzy RMF FM, wyniki sekcji wykazały, że Maria Kaczyńska odniosła obrażenia tego samego typu, co jej małżonek, prezydent Lech Kaczyński. Jak stwierdzili biegli, były to obrażenia wielonarządowe typowe dla katastrof komunikacyjnych.

Wczoraj patolodzy stwierdzili analogiczne obrażenia u Lecha Kaczyńskiego.

RMF FM donosi również, że na podstawie przeprowadzonych badań DNA jednoznacznie i oficjalnie potwierdzono tożsamość Lecha Kaczyńskiego. W tej chwili biegli badający szczątki czekają jeszcze na wyniki badań DNA dotyczących Marii Kaczyńskiej, jednak mówią wyraźnie, że jest to raczej formalność.

Jutro ciała pary prezydenckiej mają zostać z powrotem złożone do trumien i pochowane na Wawelu. Ponowny pogrzeb Lecha i Marii Kaczyńskich będzie miał charakter prywatny,

emde/Fronda.pl, RMF FM

17.11.2016, 10:55