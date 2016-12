Znamy wyniki obdukcji zwłok George'a Michaela

reklama

Brytyjska policja przeprowadziła badania zwłok zmarłego niedawno muzyka George'a Michaela. Wyniki właśnie podano do publicznej wiadomości.

Jak informują przedstawiciele policji, przeprowadzona obdukcja nie dała jasnej odpowiedzi co do przyczyn śmierci Michaela. Prowadzone będą dalsze badania zmierzające do ustalenia przyczyn jego śmierci.

Jednocześnie policja zaznacza, że okoliczności śmierci piosenkarza nie budzą wielkich podejrzeń, choć wciąż nie są do końca jasne.

Agent George'a Michaela informował, że przyczyną śmierci artysty były problemy z sercem. Według agenta Michael miał odejść w spokoju we własnym domu.

George Michael zmarł w Boże Narodzenie. Był jedną z największych gwiazd muzyki pop lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Sprzedał ponad 100 milionów płyt. Jeden z jego największych przebojów to świąteczny hit "Last Christmas" nagrany z zespołem Wham.

