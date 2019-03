Znamy nową datę brexitu. Jest zgoda unijnych przywódców

Unijni przywódcy zgadzają się na opóźnienie brexitu do 22 maja pod warunkiem, że umowa brexitowa zostanie przyjęta w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie. Tak brzmi projekt wniosków przygotowanych na szczyt, ujawnionych przez unijnych dyplomatów. O takim scenariuszu informowała też dziś rano brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Padają różne daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier Theresa May poprosiła 27-mkę o zgodę na przesunięcie brexitu z 29 marca na 30 czerwca. Ale ta prośba została przez Unię odrzucona. Początkowo w projekcie wniosków ze szczytu wpisano datę 22 maja, czyli dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, których władze w Londynie nie chcą zorganizować.

Później jednak, podczas dyskusji pojawiła się nowa data - 7 maja. To byłby dzień przed szczytem w Sybinie w Rumunii. Niektórzy przywódcy zasugerowali ponadto, by wpisać jeszcze jedną datę - jeśli do 11 kwietnia Wielka Brytania zgłosi jednak chęć przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu, wtedy brexit zostanie odłożony do końca roku.